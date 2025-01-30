مصريون يتظاهرون على حدود غزة

شارك مئات المصريين، اليوم الجمعة، في تظاهرة على مقربة من حدود مصر مع غزة احتجاجا على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقضي بنقل فلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن.

وعرضت قناة "القاهرة" الإخبارية لقطات تظهر مئات المحتجين وهم يلوحون بأعلام مصرية وفلسطينية بالقرب من معبر رفح الحدودي، وهي منطقة عسكرية تخضع لحراسة مشددة لا يمكن الوصول إليها إلا بمواكبة رسمية.

واقترح ترامب الأسبوع الماضي خطة "لتطهير" قطاع غزة، على أن يستقبل الأردن ومصر فلسطينيين من المنطقة التي دمرتها الحرب.

ورفضت الدولتان بشدة المقترح، لكن ترامب أصر، الخميس، مجددا قائلا: "نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسوف يفعلون ذلك".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".