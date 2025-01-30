توقيف شخص بعد بث فيديو مخل بالحياء

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصا في قضية تتعلق بالفعل المخل بالحياء مع التحريض على الرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للهيئة الأمنية ذاتها.

وأوضح البيان ذاته، أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما المتعلقة بالمساس بالآداب العامة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السابع الهواء الجميل لأمن المقاطعة الإدارية الحراش بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص معروف بالاسم المستعار (ك.ق)، في قضية تتعلق بالفعل المخل بالحياء، مع التحريض على الرذيلة وفساد الأخلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وجاءت العملية –مثلما أشار إليه البيان– "بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بفعل خادش للحياء ويتلفظ بعبارات نابية في بث مباشر عبر إحدى التطبيقات"، لتباشر الضبطية القضائية، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، التقصي والتحري حول هذا الفيديو، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في الجريمة".

وقد "تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية"، وفقا للبيان نفسه.