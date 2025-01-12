تجسس صهيوني على مستخدمي "واتساب"

اتهم مسؤول في "واتساب" شركة "باراغون سولوشنز" الصهيونية لبرامج التجسس باستهداف عشرات المستخدمين، من بينهم صحافيون وأعضاء بالمجتمع المدني.

وأضاف المسؤول أن "واتساب"، التابعة لشركة "ميتا"، أرسلت خطابا إلى "باراغون" بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك.

كما قالت شركة "واتساب" في بيان إنها "ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية".

وكشف المسؤول في "واتساب" لـ "رويترز" أن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.

وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام.