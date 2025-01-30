رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس غينيا بيساو

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بالعاصمة بيساو، من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو، أومارو سيسوكو أمبالو، حسب ما جاء في بيان للوزارة

‏وخلال هذه الزيارة، -وفق البيان- "سلّم محمد مزيان رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره من غينيا بيساو، نقل من خلالها تحيات عبد المجيد تبون الأخوية، وتطلعاته إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي وتعزيز الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري والاستجابة لتطلعات وطموحات إفريقيا في الأمن والاستقرار."

وفي ختام هذا اللقاء، جدد "الوزير محمد مزيان شكره وتقديره لفخامة الرئيس اومارو سيسوكو أمبالو على استقباله، وعلى رسالة الأخوة والمودة، التي وضعها أمانة بين يديه لتبليغها لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون"، يضيف المصدر.