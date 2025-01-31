أمطار غزيرة على 29 ولاية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تهاطل أمطار غزيرة، على وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن تساقط أمطار غزيرة، تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا، سيكون على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وتبسة، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا، إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ستشهد - وفق نشرية أخرى - ولايات: مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية والبليدة، أمطارا غزيرة، تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا، وذلك ابتداء من السادسة مساء، إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد.

وأضاف تنبيه للمصالح ذاتها، أن أمطارا غزيرة تتعدى 20 ملم محليا، ستتساقط على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج، بداية من الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية مساء يوم غد الأحد.