وفاة المجاهد إسماعيل محفوظ عن عمر ناهز 104 سنوات

توفي المجاهد إسماعيل محفوظ، عضو جيش التحرير الوطني، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 104 سنوات.

ويعتبر الفقيد من أبرز مناضلي الحركة الوطنية ومسؤول قطاع الصحة بجبال الأوراس من 1955 إلى غاية الاستقلال، وعضو المجلس الوطني للثورة.

وتشيّع جنازة الراحل، بعد ظهر اليوم، بمقبرة عين النعجة بالعاصمة.

وبالمناسبة، قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، تعازيه لعائلة المجاهد الفقيد إسماعيل محفوظ.

وقال ربيقة في برقية تعزية: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد إسماعيل محفوظ، عضو جيش التحرير الوطني، رحمات الله تعالى عليه".

وأضاف الوزير: "ولا يسعني في هذا المصاب الجلل، إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".