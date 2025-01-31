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مجتمع

سيدي بلعباس: عدة مصابين في حادثين متفرقين لانفجار الغاز

1 فيفري 2025 ()

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استيقظ سكان حي "الربيع"، القريب من المقر القديم لإذاعة سيدي بلعباس الجهوية، فجر اليوم السبت، على وقع انفجار مهول للغاز، مس مسكنا في الطابق الأرضي، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة شخص واحد بحروق خطيرة، نقل على إثرها من قبل أعوان الحماية المدنية صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية.

في مقابل ذلك، كان أحد المساكن الكائن بقرية العوينات، التابعة إداريا لبلدية عين تندامين بأقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس، صباح يوم السبت، مسرحا لحادثة انفجار آخر للغاز، وهو ما تسبب في إصابة شخصين من جنس أنثى بحروق متفاوتة الخطورة، تم نقلهما من قبل المواطنين صوب مستشفى "حديد عيسى" بتلاغ، قبل وصول أعوان الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

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