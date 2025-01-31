الفاف تقدم طلبا للفيفا

تعتزم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تقديم طلب للفيفا، لتمديد آجال فترة التحويلات الشتوية المقررة بالجزائر من 5 فيفري إلى 28 فيفري.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب تمديد الكاف لفترة تسجيل الأندية المشاركة في الكؤوس الإفريقية للاعبيها الجدد، خلال فترة التحويلات الثانية، من 31 جانفي إلى 28 فيفري، بغرض منح فرصة إضافية للأندية المعنية لتدعيم صفوفها، تحسبا لأدوار خروج المغلوب لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

وتحرص الفاف، من خلال هذا الطلب المقرر تقديمه للفيفا، على دعم حظوظ الأندية الجزائرية الثلاثة المشاركة في الكؤوس الإفريقية لاختيار أفضل اللاعبين، بعيدا عن ضغط آجال انتهاء فترة التحويلات الشتوية في الجزائر، والمحددة مسبقا في 5 فيفري 2025.

تجدر الإشارة إلى أن فترة التحويلات الصيفية والشتوية يتم تحديدها مسبقا بعام كامل من طرف الاتحادات الكروية الوطنية وإرسالها إلى الفيفا التي تقوم بتسجيل الفترة في نظامها الآلي، دون أن يكون لأي اتحادية الحق في تعديله أو تغييره أو تجاوز اليوم الأخير للتسجيلات، كون النظام يتم غلقه آليا، في حين تفرض الفيفا على أي اتحادية فترة التحويلات قسرا في حال عدم إرسالها (الاتحادية) لفترة التحويلات إلى الفيفا في الآجال المحددة مسبقا.

وتنتظر الفاف، بعد تقديم الطلب، ترخيصا استثنائيا من الفيفا لتمديد آجال تسجيل اللاعبين في الجزائر، خلال فترة التحويلات الشتوية التي ستستفيد منها مولودية الجزائر المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، واتحاد الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني المشاركان في كأس الكاف، وحتى بقية الأندية الجزائرية غير المعنية بالمشاركة القارية.