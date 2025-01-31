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مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية تعزّي في رحيل الصحفي بكير

1 فيفري 2025 ()
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تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بتعازيها ومواساتها الصادقة لأسرة الصحفي الفقيد محمد بكير.

ورحل الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية، محمد بكير، يوم الخميس، عن عمر ناهز 70 سنة. وسألت المديرية المذكورة، المولى العلي القدير، أن يسكن المرحوم فسيح جنّاته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يُشار إلى أنّ الصحفي الراحل، محمد بكير، أمضى مساره المهني بوكالة الأنباء الجزائرية، وتميز بالاحترافية والكفاءة المهنية والأخلاق العالية، الأمر الذي مكّن الفقيد من التدرج في سلم المسؤوليات وتقلد عدة مناصب، بينها رئيس تحرير القسم الدولي. واشتغل الفقيد أيضا مراسلا للوكالة من موسكو.

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