ثاني استقدامات "الحمراوة"

أعلن نادي مولودية وهران، اليوم السبت، عن ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" التعاقد مع متوسط الميدان دليل حسان خوجة قادما من مولودية الجزائر.

وكان زعيم الغرب الجزائري قد استقدم، سابقا، صانع الألعاب عمار بورديم بعد شراء ورقة تسريحه من جمعية الشلف.

في المقابل، فسخت إدارة "الحمراوة" عقود ثلاثة لاعبين هم وليد عرجي، أيمن شاذلي والإيفواري سيري جنوليبا.

ولم يكشف النادي إلى حد الآن عن هوية المدرب الذي سيقود العارضة الفنية للفريق الأول بعد مغادرة التقني الفرانكو مالي إيريك شال، بداية الشهر الماضي، من أجل تدريب المنتخب النيجيري.