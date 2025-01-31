تعادل سلبي بين آقبو وسوسطارة

افترق ناديا أولمبي آقبو واتحاد الجزائر على نتيجة التعادل السلبي في المقابلة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وتميزت المقابلة في أغلب فتراتها بمستوى ممل وعدد قليل من الفرص، مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض الذين كانوا الأقرب للتسجيل خاصة في الدقائق الأخيرة عندما سنحت فرصة خطيرة للمهاجم حسكر، غير أن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس المتألق أسامة بن بوط بأعجوبة.

ولا يخدم هذا التعادل الفريقين اللذين ضيعا نقاطا مهمة من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب، حيث ختم الصاعد الجديد مرحلة الذهاب في المرتبة العاشرة برصيد 18 نقطة، في المقابل يواصل أشبال المدرب التونسي نبيل معلول نتائجهم السلبية وبقوا في المركز السادس برصيد 22 نقطة مع مقابلة متأخرة ستجمعهم باتحاد خنشلة في وسط الأسبوع على ملعب 5 جويلية الأولمبي.