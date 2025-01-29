تحضيرات وزارة الفلاحة لشهر رمضان

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم السبت، اجتماعًا تقييميًا لمختلف العمليات المدرجة ضمن برنامج تموين السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، في إطار التحضيرات لشهر رمضان المقبل.

ووفقًا لبيان الوزارة، جرى الاجتماع بحضور المدراء العامين للمجمعات الاقتصادية، ومدراء الدواوين تحت الوصاية، بالإضافة إلى الإطارات المركزية المعنية.

وبالمناسبة، تم تقديم عرض حول برنامج الضبط الخاص باللحوم البيضاء والحمراء، وكذا الخضروات مثل البطاطا، البصل، الثوم، الحبوب، البقوليات، الحليب ومشتقاته، وكذا زيت الزيتون.

وتم، في هذا الخصوص، الاطلاع على الكميات المزمع ضخها في السوق خلال شهر رمضان، سواء المخزنة منها، المستوردة، أو المنتجات الموسمية، يضيف البيان ذاته.

وثمّن شرفة المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين، والعمل الاستباقي المنتهج لتوفير المنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، بما يناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وفقًا للبيان.