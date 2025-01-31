صادي يعلق على قرعة "الكان"

أدلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، بأول تعليق على نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 التي أوقعت "الخضر" في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان.

وعلى هامش أشغال الجمعية العامة العادية لـ "الفاف"، قال صادي في تصريحات إعلامية: "المجموعة متكافئة، لم يعد هناك منتخبات صغيرة، لا يجب أن ننسى بأننا لم نبلغ الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا في مناسبتين متتاليتين، وعليه، يجب أن نعمل في هدوء للمرور إلى الدور الثاني، ونلعب بعدها مباراة بمباراة".

وأضاف صادي: "لحد الآن نحن ننتظر أن تحدد 'الكاف' البرنامج، وبعدها سنتحدث مع المدرب حول الأهداف وبرنامج التحضيرات". كما أكد رئيس "الفاف" أن الهدف الرئيسي المسطر مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، هو التأهل لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات المونديال برصيد 9 نقاط، مناصفة مع موزمبيق، بعد مرور 4 جولات.

من جهة أخرى، وجه صادي الشكر لأعضاء الجمعية العامة لـ "الفاف" الذين صادقوا بالإجماع، اليوم السبت، على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024 وتوقعات الميزانية المالية لعام 2025.

وأكد صادي أن أشغال الجمعية العامة العادية تمت في "ظروف جيدة للغاية وبروح من المسؤولية والرغبة في المضي قدما من أجل مصلحة كرة القدم الوطنية"، مضيفا أن سنة 2024 كانت "ناجحة للغاية وأن رصيد الميزانية لنفس السنة كان أكثر من إيجابي".