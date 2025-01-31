أول زيارة لأحمد الشرع خارج سوريا

كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، غدا الأحد.

وحسب قناة "الجزيرة" فإن الشرع سيلتقي في الرياض بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول زيارة خارجية للقائد السابق لهيئة تحرير الشام منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد شهر ديسمبر الماضي.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.