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وزير العدل يكشف عن إجراء جديد للموثقين

1 فيفري 2025 ()

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شرف وزير العدل، حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، السبت بمقر الوزارة على اجتماع للمجلس الأعلى للتوثيق، حيث كشف عن التحضير لمدونة أخلاقيات المهنة. وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الوزير خلال الاجتماع مسائل من بينها "نشاط الغرفة الوطنية للموثقين وعلاقتها بالمؤسسات والمحيط، وكذا رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق وهياكل المهنة، تجسيدا لمسعى الحكومة الشامل الرامي إلى رقمنة كل القطاعات." كما تم التطرق إلى "تسيير الأرشيف التوثيقي، وسبل تحسين كيفيات حفظه، وتعزيز إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على مستوى مكاتب التوثيق وهياكل المهنة". كما كشف الوزير عن "تحضير مدونة أخلاقيات المهنة، تعنى بضبط وتأطير كل النشاطات المهنية".

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