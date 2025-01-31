تدابير جديدة تخص منحة السفر

كشف نائب رئس المجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري، أن هناك تدابير جديدة تتعلق بعملية صرف منحة السفر المقدرة بـ "750 أورو".



وقال النائب، اليوم السبت، في منشور له في حسابه على "فايسبوك" أن هذه الإجراءات سيبدأ تطبيقها بداية من شهر فيفري 2025 الحالي، وتكون على مستوى بنك الجزائر المركزي، حيث يمكن التقرّب إليه على مستوى فروعه في أي ولاية من الوطن على أن يكون المعني مصحوبا بجواز السفر، والتأشيرة، وتأمين السفر، والمبلغ بالدينار الذي يعادل قيمة العملة الصعبة، ويقدم البنك للمعني وصل إثبات.

هذا الوصل يستعمل لاحقا في المطار أو الميناء مباشرة بعد الحصول على بطاقة الركوب والمرور على شرطة الحدود والجمارك، عندها يتحصّل المسافر على مبلغ 750 يورو من أكشاك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المطار أو الميناء أو المنفذ الحدودي.



وحسب النائب فإنه سيتم فتح فروع لبنك الجزائر قريبا جدا في المطارات والموانئ وغيرها، قصد التكفل بهذه العملية في أحسن الظروف.