10 إصابات في ثلاث حوادث مرور متفرقة خلال أقل من ساعة بولاية الجلفة

أُصيب عشرة أشخاص في ثلاث حوادث مرور متفرقة شهدتها ولاية الجلفة مساء اليوم، وفقًا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية، الحوادث وقعت في ظرف زمني لم يتجاوز الساعة، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف بشكل عاجل لنقل المصابين إلى المراكز الصحية القريبة. الحادث الأول وقع عند مفترق الطرق زكار بعين الإبل في حدود الساعة 21:03، إثر اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع شيري أريزو وفولكسفاغن غولف 7 تحملان ترقيم ولاية الجلفة. وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، حيث قدمت لهم فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بعين الإبل، مدعومة بإسعافات المركز المتقدم بواد الصدر، الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين الإبل. بعد ذلك، وفي حدود الساعة 21:40، شهد المدخل الشمالي لمدينة مسعد حادث اصطدام بين سيارتين من نوع ستروين بيرلينغو وهيونداي أكسنت تحملان ترقيم ولاية الجلفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة ، فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بمسعد تدخلت بسرعة لإجلاء المصابين إلى مستشفى مسعد. أما الحادث الثالث، فقد وقع في حدود الساعة 21:48 على مستوى الطريق الوطني رقم 89 "أ" ببويرة الأحداب، حيث انحرفت سيارة من نوع مرسيدس تحمل ترقيم ولاية الجلفة وانقلبت، ما أسفر عن إصابة شخصين يبلغان من العمر 18 و20 سنة، فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بالصقيعة قدمت الإسعافات الأولية لهما في عين المكان قبل نقلهما إلى مستشفى حاسي بحبح.