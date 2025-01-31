اعتماد 50 وكالة سياحية لنقل الحجاج هذا الموسم

ينطلق اليوم الأحد، دفع تكاليف الحج لهذا الموسم 1446 هـ/ 2025م، عبر مختلف وكالات بنك الجزائر المتواجدة في جميع ولايات الوطن، إذ تقدر قيمة هذه التكاليف بـ84 مليون سنتيم، شاملة تذكرة السفر، منها 67 مليون سنتيم مخصصة لتكاليف الخدمات وكافة المستحقات.

ودعا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، طاهر برايك، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، جميع الحجاج الفائزين في عملية القرعة لموسم الحج لسنة 2025، إلى التوجه إلى وكالات بنك الجزائر على مستوى ولايات سكنهم، من أجل تسديد هذه المستحقات، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية الـ28 من الشهر الجاري.

وأوضح برايك أن "بنك الجزائر اتخذ كافة الإجراءات العملية من أجل البدء في دفع منحة الحج المقدرة بـ1000 دولار، في إطار قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في كنف الراحة والكرامة والرفاهية".

وفيما يخص التأشيرات، توقع المدير العام لديوان الحج والعمرة إصدار أول تأشيرة حج هذه السنة في الـ18 فيفري، على أن تستمر العملية حتى شهر أفريل. كما كشف برايك عن تخصيص 12 مطارا في الجزائر لنقل الحجاج إلى السعودية، خلال هذا الموسم، فقد حيث دعا جميع الحجاج ووكالات السفر إلى ضرورة التقيد بمواعيد الرحلات، وفقا للجدول الزمني المحدد، والتحقق من تأكيد الحجز قبل موعد الرحلة، والتنسيق لضمان رحلة منظمة وآمنة لجميع الحجاج.

وتحسبا لذلك، أعلن عن اعتماد 50 وكالة سياحية لضمان نقل نصف الحجاج لهذا الموسم. وقال في السياق ذاته، إن عملية الاختيار تمت وفقا لدفتر الشروط الذي وضعته السلطات، بما في ذلك شرط الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بنقل الحجاج وتقديم الخدمات في المواعيد المحددة.