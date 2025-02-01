عرقاب يدعو إلى تحديث محطات الوقود

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود، أسامة مريان، بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، إضافة إلى إطارات من الوزارة.

وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فإن اللقاء يأتي "في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار مع الشركاء الاقتصاديين، والاستماع إلى تطلعات المستثمرين بما يسهم في تطوير قطاع المحروقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقد استمع وزير الدولة إلى مجموعة من انشغالات المهنيين المتعلقة بتنظيم نشاط المستثمرين الخواص في مجال توزيع المواد البترولية، تحسين الخدمات، وضمان مرافقة فعالة من طرف قطاع الطاقة.

كما تم التطرق إلى آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية لمحطات الوقود.

وأكد وزير الدولة، بهذه المناسبة، على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود في توفير خدمة عمومية حيوية، مشيدا بالتزامهم بضمان استمرارية النشاط حتى في الظروف الصعبة.

كما شدد عرقاب على أهمية تضافر الجهود بين كافة الفاعلين لضمان التنسيق الدائم والتشاور المستمر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى ضرورة "تحديث محطات الخدمات والوقود وفق المعايير الحديثة، مشيرا إلى أهمية توسيع استعمال غاز البترول المميع وقود GPLc ، كبديل طاقوي نظيف ومستدام".

كما أكد الوزير التزام دائرته بدراسة كافة الانشغالات المطروحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.