وهران: توقيف متورط في قضية قتل

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 2 بأمن ولاية وهران، في ظرف قياسي وجيز، من توقيف المتورط في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

وحسب بيان شرطة وهران المنشور عبر حسابها على الفايسبوك، اليوم الأحد، "تعود الواقعة لتاريخ 31 جانفي 2025، حيث مكنت التحريات الميدانية وتكثيف الأبحاث والاستعلام الميداني من تحديد هوية المتورط ومكان تواجده، بعد التنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، وتم توقيفه في ظرف قياسي وجيز، كما تم توقيف كل من لهم صلة معه في قضية الحال".

وفور استكمال التحقيق، سيتم تقديم المتورط وشركائه في قضية الحال أمام العدالة. ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عن الجريمة ولا تاريخ وقوعها.