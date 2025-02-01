توقيف مروجة للانحرافات الأخلاقية عبر مواقع التواصل

أوقفت شرطة وهران، المؤثرة السبرانية المتورطة في القضية، صاحبة صفحة الإسم المستعار"ع.ك "، بعد رواج فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تروج للإنحرافات الأخلاقية، وفق ما أورده بيان لشرطة وهران، اليوم الأحد.

وتمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، ممثلة في فصيلة المساس بالآداب العامة، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف المؤثرة السبرانية، المروجة للإنحرافات الأخلاقية والتحريض على الرذيلة، صاحبة الحسابات الإلكترونية، عبر اليوتوب، ومواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب البيان، فإن القضية، جاءت بعد "رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للسالفة الذكر، تقوم فيه بالترويج لمحتواها اللاأخلاقي في بث مباشر عبر إحدى التطبيقات".

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، -يضيف البيان- "باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول الفيديو، اين تم تحديد هوية المشتبه بها، وتوقيفها مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في الجريمة".

وسيتم تقديم المشتبه بها أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف جزائي.