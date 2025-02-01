خاص بالجالية الجزائرية المقيمة في غزة

أعلنت سفارة الجزائر في القاهرة، أنها أنشأت نقاطا وخطوط اتصال، لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة في قطاع غزة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن هذا "الإجراء، جاء بغرض إدراج الراغبين في ضم أسمائهم إلى قائمة الإجلاء، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الهدوء النسبي إلى قطاع غزة".

وخطوط الاتصال كالتالي:

الخط الأخضر الأرضي رقم : 08007362948

الخط الأخضر المتنقل رقم: 01505940315

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الهاتف: 002027368527

الفاكس: 002027364158 - 002027366659.

وقالت السفارة إن هذه الخطوط متوفرة، "من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء".