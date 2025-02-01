أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن اب اوودن ن أول يناير و31 ديسمبر 2006، زون داء الانتقاء اط.

ووفق منشور للوزارة، فإن إلزامية أداء الانتقاء الطبي للمواطنين، يعود إلى "ارر اون رم 14-06 اؤرخ 09 أوت 2014 ا د اوط".

وأضاف بيان الوزارة أن "اب اون الذين وا أر اور للانتقاء اط، طون دم التاريخ المبين على أر اور إ رز اد اوط أو ارز ا د اوط، المنتمين إ، رن، ر اور، ط الهوية، ط إ، شهادة در، ورن للهوية وا و ا ت م الصحية".

أ اواطون الذين م يستلموا أر اور للانتقاء اط، -تضيف الوزارة-"م ، واء رب ن ر اد ن دھم أو رب ن رز اد اوط أو ارز ا د اوط المنتمين إ".

وقالت الوزارة، "يمكن للشباب المستدعين، يوم إجراء الانتقاء الطبي، إبداع ملفاتهم ن أـل اـول ـ التأجيل أو الإعفاء لدى رز اد اوط أو ارز اإ د اوط".

وأكدت أن "ل واطن ب ر اور للانتقاء اط ن ؤھ تلقائيا، ود ا طب الإعفاء ود داء ازا ادت ا ف "، و"د و ورن (25) ، د ، دا اوة القاهرة".