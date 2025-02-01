الرئيس تبون يرد على مارين لوبان

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الحوار الذي خص به يومية "لوبينيون" الفرنسية، اليوم الأحد إن في حزب "التجمع الوطني" الفرنسي المتطرف بقايا من "المنظمة المسلحة السرية".

منذ أيام قالت مارين لوبان، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" المتطرف، أنه في حل وصولها إلى السلطة ستتعامل مع الجزائر كما يفعل حاليا الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب مع كولومبيا بخصوص ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ورد الرئيس قائلا "لا يزال في جينات هذا الحزب، بقايا المنظمة المسلحة السرية، التي لا تؤمن الا بالقنابل اليدوية والعمليات الارهابية".

واضاف "لا يمكن تشبيه علاقة الجزائر بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بكولومبيا، الولايات المتحدة لم تستعمر كولومبيا ولا دول في أمريكا اللاتينية".

وواصل "أتساءل كيف سيكون مصير الجزائريين لو وصلت السيدة لوبان إلى الحكم، هل ستقوم بعملية "فالديف" أخرى (فالديف، قاعة بها مضمار دراجات هوائية، جمع فيها 12 ألف يهودي شهر جويلية 1942 من طرف الشرطة الفرنسية لحساب القوات النازية، قبل أن يتم نقلهم في قطارات إلى محتشدات المحرقة أين قتل أغلبيتهم)، وتقوم بنقلهم بعدها".