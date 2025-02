Le président Tebboune met Fin aux fonctions de deux ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, dimanche, de mettre fin aux fonctions du ministre des Finances, Laaziz Faid, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji, et de nommer à leur place Abdelkrim Bouzred, ministre des Finances, et M. Ouassim Kouidri, ministre de l'Industrie pharmaceutique, indique un communiqué de la Présidence de la République.

