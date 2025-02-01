"لماذا ترفض فرنسا تسليمنا هؤلاء؟"

عرج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في أجوبته لصحفي يومية "لوبينيون" لرفض السلطات الفرنسية تسليم بعض المطلوبين، في حين تستغل قضية مؤثرين لتأجيج الأزمة مع الجزائر.

سأل صحفي الجريدة الفرنسية، الرئيس "هل تتفهمون الصدمة التي شعر بها الكثير من الفرنسيين بعد رفضكم استقبال المؤثر "دوالمان"، الذي دعا لتأديب أحد المعارضين الجزائريين؟.

ورد الرئيس "وزير الداخلية الفرنسية، أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري. نفس الشيء حاول القيام به سابقه، جيرالد دارمانان حين تسلم حقيبة الداخلية، فأراد أن يضغط علينا في قضية ترحيل المهاجرين وبعدها جاء إلى الجزائر وتوصلنا لطريقة عمل".

وأضاف الرئيس "نريد ايضا أن توافق فرنسا على طلبات التسليم كما تفعل إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، لكن نرى باستغراب أن فرنسا تمنح الجنسية وحق اللجوء السياسي لأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية وآخرون يحرضون انطلاقا من الأراضي الفرنسية، وحسب معلوماتنا البعض منهم تم توظيفهم من قبل مصالحكم الاستخباراتية كمخبرين".