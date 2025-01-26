الاحتلال يهدم مسجدين في الضفة والقدس المحتلة

أقدمت آليات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء الفارط، على هدم مصلى التقوى في قرية صور باهر، جنوب مدينة القدس المحتلة. ويعدّ هذا هو المسجد الثاني الذي يهدم خلال 24 ساعة، بعد هدمها مسجد حمزة في مخيّم جنين. واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة القرية، حيث حاصروا بناية بالكامل، ثم داهموا الطابق العلوي الذي يحتضن مصلى التقوى. وأكد أهالي القرية أن آليات الاحتلال قامت بتفقد المصلى بالكامل، ومنعت الوصول إليه، قبل أن تباشر عملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص.



وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها٬ أن “قوات الاحتلال أقدمت على هدم مسجد حمزة في مخيّم جنين”، ووصفت الهدم بأنه “اعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية، وانتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية دور العبادة”. وأضافت: “هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة التصعيد الخطير التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا، وتأتي في إطار محاولات مستمرة لفرض واقع جديد يهدف إلى تقويض هوية شعبنا وتراثه الديني”، ودعت الوزارة إلى “تحرك عربي وإسلامي فوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”.



