فلاحة: تسوية دفع منحة دعم مؤسسات هذه الشعبة

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس الأحد، لقاء مع منتجي البطاطا ومكثفي بذور هذا المنتوج، خصص لمناقشة عدة مواضيع تدخل في إطار إعادة هيكلة الشعبة، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.

وعرف اللقاء حضور كل من الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وممثلين عن الفيدرالية الوطنية لشعبة البطاطا، ومدير الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم (ONILEV)، ومدير الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (SARPA)، إلى جانب مجموعة من المنتجين والمكثفين من مختلف ولايات الوطن، بحسب ما جاء في البيان.

وكان الاجتماع فرصة للتطرق إلى عملية جني البطاطا ما بعد الموسمية، وبداية غرس البطاطا الموسمية، وبرنامج الضبط الخاص بهذه المادة، وكذا مراجعة جهاز دعم مكثفي البذور بطلب من المهنيين، ومواضيع أخرى تتعلق باستقرار وتطوير الشعبة، إلى جانب الاستماع لانشغالات المهنيين، وفقا للمصدر نفسه.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تسوية دفع منحة دعم مؤسسات تكثيف بذور البطاطا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025، بحسب البيان، الذي أشار إلى أنه سيتم في هذا الصدد "تنظيم ورشات يشارك فيها ممثلو المهنيين وإطارات الوزارة لمناقشة كافة الانشغالات المطروحة من طرف المهنيين، واقتراح الحلول المناسبة لها".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الاجتماع "يأتي ضمن جهود القطاع لتعزيز الإنتاج الوطني وضمان استدامة وتطوير هذه الشعبة الحيوية".

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