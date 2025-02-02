الشرع في زيارة إلى تركيا

يزور الرئيس السوري، أحمد الشرع، غدا الثلاثاء، العاصمة التركية أنقرة، حيث سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال فخر الدين آلتون، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، في منشور على منصة "إكس": "سيقوم الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، بزيارة إلى أنقرة يوم الثلاثاء 4 فيفري، بدعوة من رئيسنا، رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى أنه خلال المحادثات التي ستجرى في المجمع الرئاسي، سيتم بحث آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان، من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في البلاد.

كما ستركز المحادثات أيضا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري في مختلف الأصعدة.

وأكد آلتون على أن "العلاقات التركية السورية، التي عادت إلى طبيعتها بعد استعادة سوريا حريتها، سوف تتعزز وتكتسب بعدا جديدا، مع زيارة أحمد الشرع والوفد المرافق له".



