حجز 37 ألف قرص مهلوس بتبسة

تمكنت مصالح الأمن لكل من ولايتي تبسة والوادي من حجز 37 ألفا و50 قرصا مهلوسا وتوقيف شخص، في عملية شرطية مشتركة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، اليوم الإثنين، فقد تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بولاية تبسة، بالتنسيق مع نظيرتها بالمديرية الولائية للأمن الوطني بولاية الوادي، من حجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة، بناء على معلومات مؤكدة مفادها عزم شخص إتمام صفقة بيع وشراء كمية من المؤثرات العقلية لغرض الاتجار غير المشروع بها.

واستغلالا للمعلومات، "تم تكثيف التحريات التي مكنت من تحديد الزمان والمكان اللذين ينوي فيهما المشتبه فيه نقل هذه الكمية من السموم، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية، التي مكنت من توقيف مركبة، على متنها شخص، محملة بالأقراص المهلوسة".

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق - يضيف ذات البيان - "تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بمدينة تبسة، عن جرم جناية الحصول والشراء والنقل قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، ليتم إيداعه الحبس المؤقت".