بيان هام للحجاج الجزائريين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الإثنين، عن انطلاق عملية دفع تكاليف أداء شعيرة الحج لموسم 2025، عبر جميع فروع بنك الجزائر الموزعة عبر التراب الوطني.

وحسب ما أفاد به بيان للديوان، فإن الحجاج مدعوون "إلى التوجه إلى أقرب فرع لبنك الجزائر من أجل إتمام عملية الدفع، وفق الإجراءات المحددة، وفي الآجال المعلنة، تفاديا لأي تأخير، والذي من شأنه أن يؤثر على ترتيبات السفر".

وقد أرفق الديوان بيانه بقائمة تضم عناوين وأرقام هواتف فروع بنك الجزائر المتواجدة عبر ولايات الوطن.

وذكّر الديوان بأن عملية دفع تكلفة الحج لموسم 1446هـ/2025م، انطلقت يوم أمس الأحد 2 فيفري، على أن تستمر إلى غاية 28 فيفري 2025، عبر كافة فروع بنك الجزائر المنتشرة عبر ولايات الوطن.