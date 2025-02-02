بلعريبي: تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز سكنات الترقوي الحر

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بمقر وزارة السكن، اجتماعا ضم المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فوزي مخطوط، وكذا المديرين الجهويين التابعين للمؤسسة ذاتها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأضح البيان أنه خلال الاجتماع "قدم المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عرضا حول برنامج الترقوي الحر المبرمج لسنة 2024، والذي يضم 5228 وحدة سكنية بمعايير راقية. وقد تم الانطلاق في قرابة 70% من البرنامج".

وقد أمر الوزير المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستكمال جميع الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز، يضيف البيان.

كما تضمن العرض مخطط عمل 2025 والذي يهدف إلى الانطلاق في 2800 مسكن ترقوي، حر وتسليم 4270 وحدة سكنية من ذات الصيغة.



