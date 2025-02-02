تيبازة: الإطاحة بشبكة ترويج المهلوسات

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولابة تيبازة بشبكة إجرامية منظمة، وحجزت لديها 5939 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الإثنين، بأن فرقة البحث والتدخل التابعة لها تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مكونة من 4 أشخاص، تعمل على ترويج المؤثرات العقلية، يمتد نشاطها عبر الولايات الشرقية والوسطى من الوطن.

وجاءت العملية بناء على معلومات تفيد بعملية إمداد للممون الرئيسي لعناصر الشبكة بكمية من المؤثرات العقلية، المنقولة على متن مركبة لغرض ترويجها بمدينة تيبازة، ليتم توقيف المشتبه فيهم. وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، تم ضبط 5939 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بـ92000دج، وحجز المركبة المستعملة في عملية نقل المؤثرات العقلية.

وبعد استيفاء مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، نقلها وعرضها للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.