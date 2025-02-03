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الرئيس تبون يستقبل خطيب المسجد الأقصى

3 فيفري 2025 ()

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، حسب ما أورد بيان رئاسة الجمهورية.

وقدم خطيب المسجد الأقصى هدية رمزية لرئيس الجمهورية تتمثل في قطعة حجرية من قبة الصخرة المشرفة عرفانا وتقديرا لمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وفق ذات البيان.

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، عميد جامع الجزائر، محمد مأمون القاسمي الحسيني، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا، والمدارس القرآنية، محمد حسوني وفضيلة الشيخ مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

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