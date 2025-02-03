تعزيز التعاون العسكري بين الجزائر وأمريكا

تلقى الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني تطرق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الجانبان خلال هذه المكالمة عن "إرادتهما المشتركة على تعزيز التعاون العسكري الثنائي كما كانت المحادثات فرصة للتطرق للسياق الإقليمي والدولي الحالي".

وتأتي المكالمة الهاتفية بعد التوقيع، يوم 22 جانفي المنصرم بالجزائر، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين من قبل كل من الفريق أول السعيد شنڨريحة عن الجانب الجزائري والفريق أول مايكل لانغلي قائد الأفريكوم عن الجانب الأمريكي.