الفصل في قائمة صادي

اعتمدت، اليوم الإثنين، لجنة الترشيحات لانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم قائمة وليد صادي بصفة رسمية.

وحسب بيان اللجنة الصادر اليوم، فإنه "عملا بالمادة 8 فقرة 4 من قانون الانتخابات للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تم اليوم، 03 فيفري 2025 الانتهاء من دراسة الملفات المتعلقة بقائمة المترشح السيد وليد صادي، وبعد المداولة طبقا للقانون".

وحسب ذات البيان قررت اللجنة "الموافقة على قائمة المترشح وليد صادي لانتخابات المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم للعهدة الأولمبية 2025 / 2029، والتي تتكون من 13 عضوا أساسيا منهم سيدتان، إضافة إلى 5 أعضاء احتياطيين، مع الإشارة إلى أنه تم تسجيل 62 شهادة تزكية من قبل أعضاء الجمعية العامة لقائمة المترشح وليد صادي، طبقا للمادة 31 فقرة 4 من القانون الأساسي".

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم مقررة في 25 فيفري 2025، وستكون أول عهدة رسمية لصادي من أصل ثلاث عهدات مقررة في القانون الأساسي الجديد للفاف المستمدة من القانون الأساسي النموذجي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي قوانين تعترف بها قوانين الجمهورية، بل إنها (قوانين الجمهورية) تفرض على الاتحادات الرياضية احترام قوانين الاتحادات الدولية، بدليل ما تنص عليه المادة 19 صراحة من المرسوم التنفيذي 14 / 330 المتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية والذي تم تعديل بعض من مواده في 2022 بمرسوم تنفيذي حمل رقم 22 / 309.

وجاء في القانون الأساسي النموذجي للفيفا بأن أي عهدة غير مكتملة لرئيس لا يتم احتسابها في العهدات الثلاثة المقررة لأي رئيس اتحاد.

القائمة الكاملة لوليد صادي: