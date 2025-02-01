نهاية قصة بن ناصر مع الميلان

أكدت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن نادي مرسيليا نجح في الحصول على موافقة نظيره ميلان الإيطالي من أجل تسريح الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى نادي الجنوب الفرنسي.

وحسب ما نقلت "أر أم سي" سبورت فإن الاتفاق، الذي تم في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، ينص على إعارة صاحب الـ 27 عاما إلى مرسيليا بمبلغ مليون يورو مع خيار الشراء بقيمة 12 مليون يورو زائد 3 ملايين يورو مكافأة.

كما أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الاتفاق بين الناديين، كاشفا أن النجم الجزائري ضغط كثيرا من أجل الانتقال إلى "الليغ1" من بوابة مرسيليا الذي ضم مؤخرا لاعب "الخضر" الآخر، أمين غويري.

وتتجه قصة أحسن لاعب في "كان" 2019 للنهاية مع عملاق كرة القدم الإيطالية بعد خمس سنوات ونصف توج خلالها بلقبي البطولة الإيطالية سنة 2022 وكأس السوبر الإيطالي سنة 2025.