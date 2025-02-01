شباب بلوزداد في الوصافة ويفاوض هذا المدرب

أنهى شباب بلوزداد مرحلة الذهاب في الرابطة المحترفة الأولى في المركز الثاني بعدما عاد، مساء اليوم، بالفوز من تنقله إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية في إطار تسوية الرزنامة.

وافتتح محيوص باب التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ 31 وعاد نفس اللاعب ليعمق جراح "الحمراوة" بهدف ثان في الدقيقة الـ 46، قبل أن يقلص عريبي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 80 والذي لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

ورفع أبناء العقيبة رصيدهم إلى النقطة الـ 26 معوضين بذلك الهزيمة الأخيرة أمام شباب قسنطينة، حيث اقتنص زملاء مزيان الوصافة من شبيبة القبائل (25 نقطة) وباتوا على بعد نقطتين فقط عن البطل الشتوي مولودية الجزائر، في المقابل ينهي زعيم الغرب النصف الأول من الموسم بحصيلة متواضعة (المركز الـ 11، 18 نقطة) بعد تطلعات كبيرة في البداية.

وسيكون الثنائي العاصمي الذي سيطر على الألقاب المحلية الموسم الماضي على موعد خوض نهائي كأس السوبر هذا السبت على ملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

من جهة أخرى، يتواجد نادي شباب بلوزداد في مفاوضات متقدمة مع المدرب أمير عبدو لخلافة عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية.

وكان المدرب القمري قد قاد منتخب موريتانيا إلى انجاز غير مسبوق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة عندما بلغ الدور الثاني بعد فوز تاريخي على المنتخب الوطني.