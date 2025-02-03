نفس جديد لعلاقة التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أكد رئيس قسم "شمال إفريقيا" في الإدارة العامة للجوار بالمفوضية الأوروبية، فلوريان ارماكورا، طموح الاتحاد الأوروبي لإعطاء نفس جديد لعلاقة التعاون مع الجزائر.

وفي تصريح له خلال زيارة عمل إلى الجزائر من 27 إلى 30 جانفي الماضي، شدد ارماكورا، على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة بين الطرفين في إطار تطوير "ميثاق جديد من أجل المتوسط"، وفق بيان نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه الزيارة تهدف إلى إجراء مشاورات لتحديد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2025-2027.

وضمت البعثة الأوروبية ممثلين عن الأقسام المعنية بشؤون الجوار والطاقة والشؤون الداخلية والهجرة والشؤون الخارجية.

وخلال هذه المهمة، عقدت البعثة لقاءات مع مسؤولين في عدة وزارات جزائرية، لا سيما وزارات الشؤون الخارجية والطاقة والمناجم والري والصناعة والتجارة والمالية.

واستقبل الوفد أيضا في مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتمحورت النقاشات، حسب ذات المصدر، حول عدة مجالات للتعاون، من بينها الاستثمار وتسهيل التجارة والطاقات المتجددة والهجرة والثقافة وخلق فرص العمل.