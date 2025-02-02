رسالة عربية لواشنطن بخصوص "خطة التهجير"

وجّه 5 وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني، مساء أمس الإثنين، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تضمنت رفضا عربيا قاطعا لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.

ووقع الرسالة كل من وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وذلك خلال لقاء دبلوماسيين عرب الاثنين، بتيموثي ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.

وجاء في الرسالة "يجب إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم، سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها".

وأضافت "ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار حيث يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي".

وأكد الدبلوماسيون العرب، تطلعهم للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وشددوا على ضرورة تكثيف وتعميق التنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن ثقتهم في قدرة الجانبين على العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقرارًا وازدهارًا في الشرق الأوسط.

ووفق الخارجية المصرية سيواصل سفراء مجموعة الدول الموقعة على بيان القاهرة اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كبار مسؤولي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والخارجية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وستشهد اللقاءات نقل المواقف والرؤية العربية الموحدة، وتكثيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع إدارة ترامب في كافة الملفات الملحة التي تفرض نفسها على أجندة العمل الإقليمي في المرحلة الراهنة.

وللتذكير، فقد طرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقترح تهجير الفلسطينيين من أهل غزة إلى مصر والأردن، في 25 جانفي المنقضي، فيما تم وصفها عربيا بخطة للتطهير العرقي وسلب الفلسطينيين حقهم في العيش على أراضيهم

وقد عبرت كل من مصر والأردن، عن رفضهما للمقترح، ونددت به العديد من الدول العربية التي تؤكد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على مبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية كاملة وعاصمتها القدس الشريف.