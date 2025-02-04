هذه تحفظات مستخدمي التخدير والإنعاش بخصوص القانون الأساسي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الإثنين، أعضاء مكتب النقابة الوطنية لمستخدمي التخدير والإنعاش للاستماع لملاحظاتهم، بخصوص القانون الأساسي الجديد للقطاع.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فقد عرض أعضاء النقابة في جلسة الاستماع "جملة من الملاحظات بخصوص ما تضمنه القانون الأساسي الجديد للقطاع، والذي لم يأخذ، حسبهم، بعين الاعتبار جملة الاقتراحات التي قدمتها النقابة، وذلك من خلال إهمال الجوانب الأساسية المتعلقة بالخبرة واحتسابها في الترقية في الرتب الجديدة".

كما تطرق أعضاء النقابة - يضيف البيان - "إلى مسألة أخرى، والمتعلقة بالمناصب العليا التي جاءت بمنصب واحد، والذي لا يعكس، حسبهم، أهمية الأنشطة التي يقومون بها في المستشفى، فضلا عن الغموض المسجل بخصوص الأحكام التي تضمن لهم الحماية القانونية خلال ممارسة أنشطتهم".

وبعد الاستماع لهذه الانشغالات، "أكد الوزير على أهمية هذه الملاحظات التي تصب في مجال الأهداف الأساسية التي تضمنها مخطط التكفل بالمريض، مبرزا استعداده الكامل للتكفل بدراسة كل هذه الانشغالات والملاحظات ورفعها إلى السلطات العليا للبلاد، مع العمل على وضعها في مضمونها الحقيقي".

هذا وطلب سايحي من أعضاء المكتب تقديم تقرير مفصل لذلك، "داعيا إياهم إلى طرح كل النقائص، خلال اللقاء الذي سيجمعهم مع أعضاء اللجنة التي أقرها لدراسة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي من خلال رفع كل الملاحظات التي يرونها ضرورية لتصحيح النقاط التي تعتبر غير ملائمة، مع إدراج مقترحات إضافية تخص الأحكام الانتقالية للإدماج في الرتب الجديدة".