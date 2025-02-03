تبادل الأسرى.. 15 فلسطينيا يصلون إلى تركيا

نقل الإعلام التركي، عن بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن 15 فلسطينيا وصوا إلى البلاد ضمن صفقة تبادل الأسرى، بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس".

ووفق البيان، سيتم بالمرحلة الأولى نقل 15 فلسطينيا "منفيا/مبعدا" إلى تركيا، عبر مصر عن طريق جهاز الاستخبارات التركي. وقال مصدر مطلع لوكالة "ريا نوفوستي" إن "الأسرى وصلوا بالفعل إلى تركيا، كمرحلة أولى من استقبال الأسرى الذين رحلهم الكيان من غزة".

من جانبه، نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أسماء المحررين الـ15 الذين قال إنهم "وصلوا إلى تركيا صباح اليوم" ضمن صفقة التبادل "طوفان الأحرار" بين "حماس" والكيان الصهيوني.

وكشف مصدر فلسطيني لـ"ريا نوفوستي" أن 7 من بين الأسرى الفلسطينيين الواصلين لتركيا كانوا معتقلين في القدس و3 في الخليل وأسيرين في رام الله وأسيرين في جنين وأسير واحد في نابلس.