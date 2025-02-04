رئيس الجمهورية يعزي عائلة سيد أحمد غزالي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلة الفقيد سيد أحمد غزالي، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية.

وحسب منشور للرئاسة في "فايسبوك"، فقد جاء في رسالة التعزية: "إلى عائلة المرحوم سيد أحمد غزالي.. الله أكبر، قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفَّى المرحوم سيد أحمد غزالي، وبرحيله تفقد الجزائر أحد الرجالات الذين خدموا البلاد من مواقع المهام والمسؤوليات الرفيعة في مؤسسات الدولة، وترك بصمته كشخصية وطنية فاعلة وشاهدة على مرحلة حاسمة، شهدت تحولات وأحداثا هامة في الحياة الوطنية".

وأضاف رئيس الجمهورية: "نودع معكم بتأثر وأسى واحدا من نخبة الإطارات المثقفين الأكفاء الذين تولوا المسؤوليات السامية، سفيرا ووزيرا ورئيسا للحكومة، وتميزوا بمساهمات ثرية في الساحة السياسية الوطنية".

وختم الرئيس: "أمام هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الرضوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن رئيس الحكومة الأسبق، توفي صباح اليوم بالعاصمة، عن عمر ناهز 888 سنة.