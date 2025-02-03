انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، بدء الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الحركة الفلسطينية "معنية ومهتمة في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال القانوع، في بيان عبر قناة الحركة على تليجرام، "إن الإيواء والإغاثة قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال الصهيوني".

وكان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن نتنياهو التقى خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ووصف المكتب، في بيان، اللقاء بأنه كان إيجابياً وودياً، موضحاً أنه بناء على الاجتماع يستعد وفد من الكيان الصهيوني للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، نهاية الأسبوع، لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.