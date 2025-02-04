ألح وزير الشباب، مصطفى حيداوي، أمس، على إطلاق مبادرة وطنية بالشراكة مع وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشباب، تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية بين الشباب الجزائري، مع تقديم مقترح لوزارة التربية يتضمن مسابقة وطنية في هذه اللغة، تتنافس فيها المؤسسات التربوية في محاور مرتبطة بالمواطنة والروح الرياضية.

وأكد الوزير، على هامش إشرافه على اختتام اليوم الدراسي حول تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر تحت شعار "تدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر .. واقع الممارسة وآفاق التمكين" المنظم من قبل المجلس الأعلى للشباب في قاعة المحاضرات الكبرى "عبد الحميد بن هدوقة" بجامعة الشيخ البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، على أهمية إتقان اللغة الإنجليزية، لكونها "لغة تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، ولكونها أيضا لغة تواصل عالمية لمختلف المجالات، فضلا على أن ذلك يندرج في إطار التوجيهات الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الذي دعا إلى تعزيز تعليمها في مختلف المستويات التعليمية وحتى في الجامعة".

وقال الوزير حيداوي في هذا الإطار "إتقان اللغة الإنجليزية لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية والعلمية في عالم أصبح قرية صغيرة، لغته الأساسية هي الإنجليزية، سواء في التواصل أو للحصول على المعلومات الدقيقة في البحث العلمي".

وأعلن الوزير عن إطلاق مبادرة وطنية تندرج، حسبه، في سياق الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للشباب، الرامية إلى تعزيز اللغة الإنجليزية لدى الشباب المتميزين، من خلال تبني مشاريع وطنية تشمل أنشطة ومخيم خاص باللغة الإنجليزية، يتضمن ورشات تدريبية تفاعلية تهدف إلى تعزيز وتدريب الشباب وتطوير القدرة على توظيفها في الحياة اليومية.

وأعلن وزير الشباب، في السياق، عن إطلاق مبادرة وطنية ثانية، تتضمن مسابقات وطنية بين المؤسسات التربوية لتعزيز اللغة الإنجليزية في الوسط التربوي، تتم بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للشباب، "لتشجيع المتمدرسين على تعلم اللغة الإنجليزية عبر كافة المؤسسات التربوية المنتشرة على أرض الوطن"، على أن تتولى وزارته تقديم كل الدعم، من جوائز ملائمة للمتوجين في هذه المسابقة.

ونوه الوزير مصطفى حيداوي، في الختام، باليوم الدراسي الذي احتضنته الجامعة، ودعا إلى تكثيف مكانة اللغة الإنجليزية في ألسنة وأذهان الشباب الجزائري.