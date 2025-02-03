قواعد عسكرية تركية في سوريا !

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقا في العاصمة التركية أنقرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وحسب قناة "الجزيرة" ناقش الطرفان إبرام اتفاق للدفاع المشترك يشمل إنشاء قواعد تركية وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

من جهتها، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أن القواعد العسكرية ستسمح لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري إذا وقعت أي هجمات، وأن أنقرة حريصة على إنشاء قواعد في سوريا كرسالة إلى المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل الشرع إلى أنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان، يبحث خلالها إعادة الإعمار وقضية المقاتلين الأكراد.

وتعرض تركيا مساعدة سوريا على التعافي بعد الحرب المدمرة التي تواصلت 13 عاما، وتسعى أنقرة لضمان الحصول على دعم دمشق ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، حيث تخوض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة معارك ضد فصائل مدعومة تركيا.

وتتّهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينيات. وتصنّف تركيا حزب العمال "منظمة إرهابية".