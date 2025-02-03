نصر الدين بن محمد رئيسا جديدا لرابطة ما بين الجهات

أفرزت أشغال الجمعية العامة الانتخابية لرابطة ما بين الجهات لكرة القدم، تزكية نصر الدين بن محمد رئيسا جديدا للرابطة لعهدة أولمبية جديدة لأربع سنوات (2024 - 2028) خلفا لنور الدين بولفعات المنتهية عهدته ،حيث كان بن محمد المرشح الوحيد لتولي هذا المنصب في غياب منافسين آخرين بعد ما كان يشغل منصب رئيس الرابطة في العهدة السابقة .

وجرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية بالمركز الثقافي عيسى مسعودي ببلدية حسين داي الجزائر العاصمة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 72 عضوا من أصل 80 الذين دفعوا الاشتراكات السنوية تحت أنظار ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد أمين مسلوڨ إلى جانب حضور محضر قضائي، وبالموازاة مع ذلك تمّ انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة الذي سيعمل برفقة بن محمد بعدما انتهت عهدة المكتب السابق ، حيث تمّ تزكية القائمة الرسمية لـ" الخبراء" الفيدراليين بمصادقة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتي تحمل أسماء ثلاثة أعضاء وهم شانة يوسف من الأغواط ، وقاسيمي فارس من برج بوعريريج ، وفتيحة علي مارينا ممثلة للعنصر النسوي في رابطة ما بين الجهات، أما بالنسبة لممثّلي الأندية فقد تمّ انتخاب كل من زرڨون براهيم طه من ورڨلة ولعالم محمد أمين من أدرار، ويبقى الشيء المميّز في رابطة ما بين الجهات على خلاف باقي الرابطات أنّ بطولتها تضمّ 96 ناديا ينشطون في 6 مجموعات للقسم الثالث هواة.

وأبدى الرئيس الأسبق لنجم الياشير نصر الدين بن محمد في تصريح لـ "الخبر"، ارتياحه للثقة التي منحها إيّاه أعضاء الجمعية العامة لرابطة ما بين الجهات، منوّها بالظروف الجيّدة التي جرت فيها الانتخابات، قائلا "أتشرّف بهذه الثقة التي وضعت في شخصي وسأعمل جاهدا على تطبيق قوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم بنزاهة فضلا عن إعادة التوازن المالي للرابطة التي تعيش في الآونة الأخيرة وضعية مالية صعبة".