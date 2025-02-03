شباب بلوزداد يختار مدربه الجديد

توصلت إدارة شباب بلوزداد إلى اتفاق مع المدرب البوسني سايد راموفيتش، الذي سيخلف عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأشار مصدر عليم، إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين وينص على توقيع عقد لمدة 18 شهرا مقابل راتب شهري في حدود 28 ألف يورو

وسيجلب مدرب نادي التانزاني يونغ أفريكانز مساعدا إلى جانب سمير حوحو ومدرب الحراس نسيم أوسرير في الطاقم الفني للفريق.

وحسب ذات المصدر فإن ترسيم المفاوضات والتوقيع على العقد وصل إلى مرحلته الأخيرة.

وقبل راموفيتش تفاوضت إدارة شباب بلوزداد مع عدد من المدربين مثل قانوندي وباكيتا والبدري وأمير عبدو.

وتراجع النادي العاصمي عن التعاقد مع المدرب أمير عبدو، من جزر القمر، لأنه لا يملك شهادات CAF أو Ueafa proالتي يشترطها الاتحاد الجزائري لكرة القدم للمدربين الأجانب للعمل في الجزائر.