ترامب يتحدث عن موقف مصر والأردن من تهجير سكان غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن سكان من قطاع غزة.

وأضاف ترامب، أن "الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها".

وزعم ترامب أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة، مضيفا أن "هناك مخاطر متعددة في القطاع ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف"، و"الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة"، مدعيا أنهم "سيكونون سعداء للغاية بذلك".

وزعم أيضا أن "لا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي"، مؤكدا أنه "لدى الشرق الأوسط الأموال الكافية لإعادة إعمار قطاع غزة، ولبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة".

ويرفض الفلسطينيون فكرة ترامب تهجيرهم من القطاع، مشدّدين على أنّهم باقون في أرضهم حتى لو تأخّرت عملية إعادة إعمار القطاع المدمّر من جرّاء الحرب.

وفور بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدأ مئات آلاف النازحين من مناطق جنوب القطاع ووسطه من العودة إلى مناطقهم المدمّرة.

ووفق الإعلام الحكومي في القطاع، فإن العائدين إلى ديارهم في شمال القطاع يحتاجون إلى 135 ألف خيمة وبيت متنقل (كرفان) لم تكن إسرائيل حتى الإثنين قد سمحت بإدخالها.

وتقول حماس إن البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار ينصّ على إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان للقطاع، خلال المرحلة الأولى ومدتها ستة أسابيع.

وإثر عودته إلى البيت الأبيض، اقترح ترامب "تنظيف" غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن، ما أثار احتجاجات دولية.

وأعلن ترامب، أمس الإثنين، أنّ "لا ضمانات" على أنّ وقف إطلاق النار الساري في القطاع سيظلّ صامدا.