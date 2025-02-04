الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم العاشر على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية ونزوح قسري لمئات العائلات من المخيم تحت التهديد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن مخيم طولكرم يعيش أوقاتا عصيبة مع استمرار الحصار المطبق الذي فرضه الاحتلال عليه، وما تخلله منذ اليوم الأول للعدوان من تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، والتي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد سكانها تحت تهديد السلاح، والاستيلاء عليها وتحويلها لثكنات عسكرية.

وقالت وكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها إلى المخيم، ونشرت دوريات المشاة داخل كافة حاراته ومحيطه، في الوقت الذي استولت على مزيد من المنازل والمباني التجارية المتاخمة له، وتحديدا في الحي الشرقي للمدينة، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي، وجهة مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وتواصلت عملية النزوح القسري لعائلات بأكملها من داخل المخيم باتجاه المدينة تحت تهديد السلاح، وسط جهود طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تعمل يوميا على إجلاء كبار السن والمرضى ونقلهم إلى مراكز الإيواء المنتشرة في المدينة وضواحيها وعدد من قرى وبلدات المحافظة.

وقال شهود عيان من داخل المخيم لـ"وفا"، إن المخيم أصبح فارغا من سكانه، ولم يتبق سوى بعض العائلات التي تعد على الأصابع، تعيش دون أدنى مقومات الحياة، حيث النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال، في ظل انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وتنشر المشاة على مداخله، وتستولي على مبنى العدوية التجاري المتاخم له منذ اليوم الأول للعدوان، وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما ترابط آليات الاحتلال على مدخله القريب من المستشفى وتمنع الاقتراب من المكان.